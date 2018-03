Atlético-PR se reforça para a Libertadores com o atacante Eduardo da Silva

O Atlético-PR anunciou nesta sexta-feira a contratação de mais um veterano reforço para seu experiente elenco. O clube rubro-negro assinou com o atacante Eduardo da Silva, de 33 anos, até o fim desta temporada. O jogador já chegou à sede atleticana, vestiu a camisa da equipe e falou sobre o acerto.

"Estou muito feliz por voltar a jogar no Brasil. É uma honra. Terei a oportunidade de jogar pela primeira vez a Libertadores", destacou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube. "Tenho vários amigos que jogaram comigo e atuaram pelo Atlético-PR. Eles sempre falaram muito bem do clube, da cidade e da estrutura."

Eduardo da Silva estava sem clube desde que deixou em dezembro o Shakhtar Donetsk, onde jogou por cinco temporadas. Contratado em 2010 junto ao Arsenal, o brasileiro naturalizado croata permaneceu no clube até 2014, quando foi emprestado ao Flamengo. No Brasil, atuou por um ano, sem grande destaque, antes de voltar à Ucrânia. Agora, terá a oportunidade de trabalhar com o técnico Paulo Autuori, a quem elogiou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Será uma grande honra trabalhar com ele. É um treinador reconhecido no Brasil e também mundialmente. Como jogador, ainda tenho muita coisa a aprender. Espero vencer muitos jogos e fazer gols para o Atlético-PR. Tenho certeza que a torcida ficará satisfeita", prometeu.

Além de Eduardo da Silva, o Atlético-PR já havia contratado para este ano nomes como os do lateral Jonathan (30 anos), do meia Carlos Alberto (32) e do atacante Grafite (37). A equipe já contava em seu elenco com o zagueiro Paulo André (33), o volante Lucho González (36), entre outros.