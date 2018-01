Atlético-PR se vinga do Vitória na Arena e se classifica Com dois gols de Dênis Marques e empurrado por quase 20 mil torcedores, o Atlético-PR venceu o Vitória por 3 a 0 nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, e se classificou para as oitavas-de-final da Copa do Brasil, quando enfrenta o Atlético-GO. O Atlético eliminou o Vitória com gols de Dênis Marques aos 23 minutos do primeiro tempo e aos 23 do segundo tempo, e Evandro aos 32 da primeira etapa. Precisando vencer por três gols de diferença para devolver a goleada de 4 a 1 sofrida no jogo de ida, o Atlético pressionou o Vitória em seu próprio campo e forçou o time baiano a errar algumas saídas de bola. Em uma falha da zaga, Evandro tocou para Alex Mineiro que lançou Dênis Marques, aos 23 minutos, para abrir o placar. O Vitória ainda tinha a vantagem, mas mostrava nervosismo e, aos 32, Evandro apanhou uma sobra e marcou o segundo gol. O técnico Givanildo Oliveira, do Vitória, foi para o intervalo com a idéia de explorar o contra-ataque, mas o Atlético reiniciou a partida sem dar tempo para o Vitória se organizar. Aos 23, Ferreira fez bonita jogada e tocou para Dênis Marques marcar seu segundo gol na partida. A partir daí o time da casa administrou o resultado e Vadão ainda reforçou sua defesa com Rogério Correa no lugar de Evandro e Válber no meio. Segundo o volante Erandir, o Atlético soube aproveitar suas chances e jogou com superação. ?Chamamos a responsabilidade para nós quando convocamos a torcida, que jogou o tempo todo ao nosso lado e está de parabéns?, disse. ATLÉTICO-PR 3 x 0 VITÓRIA Atlético-PR - Cléber; Jancarlos, Danilo, Marcão e Nei; Alan Bahia, Erandir, Evandro (Rogério Correa) e Ferreira (Válber); Alex Mineiro (Pedro Oldoni) e Dênis Marques. Técnico: Oswaldo Alvarez. Vitória - Emerson; Apodi (Alex Santos), Sandro, Jean e Alysson (Pantico); Vanderson, Bida, Capixaba (Cléber) e Jackson; Índio e Joãozinho. Técnico: Givanildo Oliveira. Gols - Dênis Marques aos 23 do primeiro e 23 do segundo; e Evandro, aos 32 do primeiro tempo. Árbitro - Álvaro Azeredo Quelhas (MG). Cartões amarelos - Sandro, Joãozinho, Alysson, Jancarlos e Erandir. Cartão vermelho - Vanderson. Renda - R$ 232.720,00. Público - 15.526 pagantes. Local - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).