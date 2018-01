Atlético-PR sem defesa contra Criciúma Com o pior ataque do Campeonato Brasileiro e há quatro jogos sem vencer, o Atlético Paranaense enfrenta dificuldades para formar a dupla de zagueiros para o jogo deste domingo, contra o Criciúma, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. Ígor recebeu o terceiro cartão amarelo, Tiago foi expulso na última partida e Daniel se recupera de contusão. Capone treinou durante a semana, mas a estréia não está confirmada. A inscrição do zagueiro, que estava no Corinthians, foi publicada quinta-feira no boletim informativo da CBF, enquanto o regulamento da competição exige que a liberação se dê três dias úteis antes da partida. "Estou na expectativa de estrear e com muita vontade de ajudar o time", disse o zagueiro. Mas o técnico Osvaldo Alvarez aguarda um sinal positivo do Departamento Jurídico. Se não puder jogar, Juliano, que até o ano passado era júnior, estará ao lado de Rogério Corrêa. No ataque, Ilan retorna depois de duas rodadas fora, recuperando-se de dores na coxa esquerda. Dos quatro gols marcados até agora, dois saíram de seus pés. "O grande problema tem sido a falta de tranqüilidade na hora da conclusão", disse o jogador. Nos treinos, o técnico procurou descontrair o ambiente, com várias brincadeiras e muita conversa. "Com nervosismo, o atleta fica pesado, morto mesmo, e nós precisamos vencer", justificou Vadão.