Atlético-PR sem Ilan contra o Figueirense A primeira vitória fora de casa trouxe mais tranqüilidade para o Atlético Paranaense, que pretende comemorar o feito com sua torcida, amanhã, às 20h30, no jogo contra o Figueirense, na Arena da Baixada, em Curitiba. O técnico Mário Sérgio precisou fazer uma alteração de última hora na equipe, em razão de uma contusão do atacante Ilan. Fernandinho entra no ataque com a função de dar movimentação e tentar tabelas com Alex Mineiro. Mário Sérgio, que pegou o time há três rodadas em situação difícil, entende que o Atlético ainda está na UTI, com seus 33 pontos, na 14ª colocação. "A gente teve uma melhora", reconhece. Segundo ele, os bons resultados nos três últimos jogos - duas vitórias e um empate - devem ser creditados aos jogadores. Ele elogiou a torcida atleticana, que tem comparecido em bom número nos jogos em casa e apoiado o time. "É hora da reciprocidade, temos que passar aos torcedores o que eles nos deram", disse.