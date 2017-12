Atlético-PR sem os atacantes titulares O Atlético Paranaense não poderá contar com a dupla titular de atacantes na partida deste sábado, às 16 horas, contra o Cruzeiro, na Arena da Baixada, em Curitiba. Lima recebeu o terceiro cartão amarelo, enquanto Aloísio teve uma ruptura no músculo da coxa direita e fica fora por cerca de dez dias. Com poucas opções, e já testadas sem resposta positiva, o técnico Antônio Lopes deve manter Finazzi e improvisar um meia naquele setor. O mais provável é que o colombiano Ferreira seja escalado no ataque, embora Evandro também possa atuar por aquele setor. "Para mim tanto faz jogar no meio ou na frente", disse Evandro. O jogador acredita que, sendo o Cruzeiro um time mais técnico que o Goiás, marcador implacável na vitória atleticana por 1 a 0, haverá mais espaço para se jogar. "Tanto eles vão atacar como a gente vai ter oportunidade de criar mais chances de gol", espera.