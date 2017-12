Atlético-PR sem surpresa, garante técnico O Atlético Paranaense não terá surpresas para a partida deste sábado, às 18 horas, contra o Vasco da Gama, na Arena da Baixada, em Curitiba. Fugindo de suas características, o técnico Mário Sérgio já confirmou que o time será o mesmo que venceu o Guarani no fim da semana passada. O zagueiro Daniel, o lateral-esquerdo Isaías e o meia Fabrício agradaram e voltam a ter mais uma oportunidade, exatamento no período em que o técnico já está avaliando os jogadores com que contará na próxima temporada. Os 59 pontos conseguidos até agora e, sobretudo as três últimas vitórias - Guarani, Bahia e São Paulo - fizeram ressurgir a esperança de ainda figurar entre os classificados para a Copa Sul-Americana. "Vamos procurar mostrar um bom futebol perante nossa torcida e, com bom resultado, ir a Belém (joga a última rodada contra o Paysandu), buscando uma vitória para deixar as coisas acontecerem", diz o volante Luciano Santos. "Se ganharmos esses dois jogos acredito que estaremos classificados."