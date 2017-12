Atlético-PR só empata com o Joinville O Atlético Paranaense repetiu os mesmos erros de passe que vem cometendo nos últimos jogos e apenas empatou por 1 a 1 com o Joinville, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Os torcedores vaiaram o time, sobretudo o atacante Kléber, que errou um pênalti aos 30 minutos do segundo tempo. O time paranaense está na quinta colocação, enquanto o Joinville é o 15º. O time paranaense não começou bem a partida. Apesar de manter a posse da bola o maior tempo do jogo, os jogadores erraram muitos passes e não completavam as jogada. A bola chegava até a entrada da área adversária e o goleiro Marcão apenas observava a partida. O Joinville, que se fechava bem, procurava surpreender o adversário no contra-ataque. Aos 32 minutos, o time catarinense teve a melhor chance. O atacante Marlon, com o goleiro Flávio vencido, tocou devagar e Cocito salvou em cima da linha. Quando o Atlético era totalmente dominado pelo Joinville no meio-de-campo, Kléberson cobrou uma falta e o goleiro rebateu a bola nos pés de Kléber, que apenas tocou para as redes, aos 36 minutos, abrindo o placar para os donos da casa. O Atlético continuou mal no segundo tempo, sofrendo inclusive com a pressão dos torcedores, que começaram a vaiar alguns jogadores antes dos 15 minutos. O empate do Joinville veio aos 20 minutos, quando Luiz Gustavo cruzou para Adão, que acabara de entrar, tocar para o gol. Aos 30 minutos, o Atlético teve uma boa chance na cobrança de um pênalti, mas Kléber desperdiçou e chutou para fora. Depois disso, no desespero, o Atlético tentou, mas não conseguiu evitar o empate em casa