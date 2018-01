Atlético-PR sofre mas se classifica Inoperante no ataque, o Atlético Paranaense perdeu várias oportunidades de gol na partida contra o Roma, de Apucarana, neste domingo à tarde, na Arena da Baixada, em Curitiba, mas conseguiu vencer o adversário por 1 a 0 e classificou-se em quinto lugar para as quartas-de-final do Campeonato Paranaense. A ineficácia dos atacantes irritou os torcedores, que vaiaram o time ao final do jogo. O Atlético jogará a única partida, contra o Londrina (4º), em Londrina, com o time da casa tendo a vantagem do empate. O Coritiba, que já tinha garantido a primeira colocação, enfrenta o Malutrom (8º), que neste domingo perdeu para o Londrina por 2 a 0. O jogo será no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Paranavaí (2º) receberá o Maringá (7º), que venceu o Adap-Ponta Grossa por 4 a 1, também tendo como vantagem o empate. No último jogo das quartas-de-final, o Iraty (3º), que neste domingo venceu o Rio Branco por 3 a 2, depois de estar perdendo por 2 a 0, recepcionará o Prudentópolis (6º), que desclassificou o Francisco Beltrão, vencendo-o por 2 a 0. O Atlético iniciou o jogo com bastante ímpeto ofensivo, mas esbarrou na ineficácia de seus atacantes, que não aproveitavam nem mesmo os lances diretos contra o goleiro adversário, irritando os torcedores. Apesar da boa colocação tática do time de Curitiba, as deficiências técnicas individuais sobressaiam. No fim do primeiro tempo, o Roma decidiu-se a também ir ao ataque e quase marcou aos 37 minutos, após indefinição da defesa atleticana. O Atlético voltou com a mesma determinação para o segundo tempo, mas os atacantes continuavam inoperantes. A expulsão do zagueiro Haroldo, do Roma, aos 9 minutos, impulsionou ainda mais o time da casa. Aos 16 minutos, Dagoberto, que no minuto anterior havia perdido um gol à frente do goleiro, não errou. O goleiro Douglas havia feito uma defesa difícil, mas a bola sobrou para o atacante atleticano, que não teve problemas para marcar com o gol livre. Ficha Técnica Atlético Paranaense - Cléber; Daniel (Rodriguinho), Igor e Rogério Corrêa; Alessandro, Cocito, Kléberson, Adriano e Fabrício (Ivan); Ilan e Dagoberto. Técnico - Osvaldo Alvarez. Roma - Douglas; Samuca (Mendonça) Balu, Carlos Souza e Haroldo; Valter, Gonçalves, Alexandre e Souza (Jader); Tiago Mineiro e Pedro Costa. Técnico - Marcelo Villar. Gol - Dagoberto aos 16 minutos do segundo tempo. Árbitro - Marcos Mafra. Cartão amarelo - Pedro Costa, Souza, Haroldo, Valter. Cartão vermelho - Haroldo (9 do 2º) Renda - não divulgada. Público - não divulgado. Local - Arena da Baixada.