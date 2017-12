Atlético-PR: STJD rejeita denúncias Durou menos de 24 horas o boato de que o atacante Dênis Marques, do Atlético-PR, estaria atuando de forma irregular no Campeonato Brasileiro, o que poderia levar o time paranaense a perder pontos importantes na reta final da competição. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atleta está registrado regularmente na entidade e em condições de jogar pelo Atlético-PR, líder isolado do Brasileiro. A informação de um suposta falha na documentação de Dênis Marques surgiu na terça-feira, durante sessão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O tribunal também rejeitou fitas que exibiriam imagens de supostas irregularidades na partida entre Atlético-PR e Flamengo, em 26 de setembro, na Arena da Baixada, o que poderia até conduzir o clube paranaense a julgamento, com possibilidade de perda de mando de campo. De acordo com o presidente do STJD, Luiz Zveiter, uma denúncia ao tribunal, mesmo que fundamentada com provas, tem de ser feita com critérios, ou seja, precisa ser protocolada e seu autor tem de pagar taxas, além de se identificar com a documentação exigida.