Atlético-PR surpreende Cruzeiro em Minas O Atlético-PR surpreendeu e venceu o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Mineirão, pela 39ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória paranaense praticamente sepultou as pretensões do time mineiro de alcançar uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro, que estava há quase dois meses invicto em casa, mantém-se na sexta posição, com 60 pontos - oito atrás do Fluminense, o quatro colocado. Com a vitória, o Atlético-PR chegou aos 57 pontos, subindo do nono para o oitavo lugar na tabela de classificação. Num primeiro tempo de poucas emoções, o time visitante saiu na frente logo aos 40 segundos de jogo. O armador Evandro recebeu e avançou pela área adversária acertando o ângulo esquerdo do goleiro Fábio. A resposta celeste, porém, não demorou. Aos nove minutos, o volante chileno Maldonado cobrou falta pelo lado esquerdo e o atacante Alecsandro cabeceou para empatar: 1 a 1. Na etapa final, o Cruzeiro começou melhor, mas depois caiu de produção e permitiu que o Atlético-PR passasse a dominar a partida. Contudo, foi numa falha de Irineu que a equipe paranaense conseguiu o desempate. O zagueiro cruzeirense tentou afastar a bola, mas jogou no peito de Lê, que avançou e tocou na saída de Fábio, aos 36 minutos.