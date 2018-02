Atlético-PR tenta 100ª vitória na Arena Sem poder contar com o zagueiro Fabiano, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o técnico Levir Culpi retoma o esquema com apenas dois zagueiros no time do Atlético-PR que enfrenta o Vitória, neste sábado, às 16 horas. A equipe paranaense tentará conquistar a sua 100ª vitória na Arena da Baixada, estádio inaugurado em 1999, em Curitiba. O zagueiro Marinho retorna ao time fazendo dupla com Rogério Corrêa. "Não deve mudar muito nossa atuação", prevê Marinho, sobre a mudança para o esquema com dois zagueiros. No meio-de-campo, Fernandinho volta a ser titular, depois de jogar pela seleção brasileira Sub-20, e entra no lugar do zagueiro Igor. O atacante Ilan também ganha nova chance com a suspensão de Washington. Nessa formação, o time tende a ganhar mais poder ofensivo. "Teremos uma característica de rapidez e velocidade e com certeza criaremos inúmeras situações de gol", espera o técnico do Atlético.