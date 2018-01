Atlético-PR tenta aproveitar desânimo do Santos para manter série invicta

O clube paulista vem de uma semana frustrante. Não bastasse ser derrotado nos últimos dois jogos do Brasileirão com uma formação reserva e ficar fora da briga pela Copa Libertadores, o Santos perdeu também a decisão da Copa do Brasil para o Palmeiras, competição que havia priorizado nos últimos 15 dias.

O técnico Cristóvão Borges tentará aproveitar este desânimo do adversário para alcançar a quarta vitória na série invicta. Para a partida, ele não poderá contar com o goleiro Weverton, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Flamengo na última rodada. Em compensação, poderá contar novamente com o meia Barrientos, que cumpriu suspensão na rodada anterior.

"Falta apenas um jogo para fecharmos bem o ano, com dignidade, como temos feito. Temos honrado a camisa do Atlético, que é o mais importante", destacou o meia Marcos Guilherme. "Vai ser um jogo difícil, mas vamos lá para sair com a vitória e fechar bem o ano", completou.