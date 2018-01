Atlético-PR tenta classificação para semis do Paranaense Após conseguir sua classificação para as oitavas-de-final da Copa do Brasil de forma dramática, na quinta-feira, o Atlético-PR entra em campo neste domingo, contra o Rio Branco, no Estádio Fernando Farah, em Paranaguá, para mais uma decisão, na 5.ª rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense. Apesar da liderança do Grupo B, com sete pontos, o Atlético ainda não se garantiu nas semifinais do Estadual. Seu adversário deste domingo tem cinco pontos e seus concorrentes Paranavaí, com cinco pontos, e Cianorte, com quatro, também estão na disputa e jogam entre si no domingo, em Cianorte. O Atlético deve entrar em campo completo e o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, quer o time jogando com seriedade. ?O jogo contra o Rio Branco é decisivo e temos de entrar em campo com a mesma disposição (do jogo contra o Vitória) para termos sucesso novamente. Temos mais uma decisão no domingo, mais um jogo depois contra o Cianorte em casa, mas não podemos ficar adiando essa classificação?, afirmou. No Grupo A, o Coritiba enfrenta o Cascavel às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, desfalcado do lateral-direito Anderson Lima. China, que passou à reserva com a chegada de Lima, será seu substituto. O atrativo da partida será a briga pela primeira colocação entre o Coritiba, com oito pontos, e o Paraná, com 13. Ambos estão classificados, mas a disputa acontecerá na próxima semana pelo primeiro lugar. O Paraná antecipou sua partida para a quarta-feira e venceu o Adap por 3 a 0. A equipe viajou para a Bolívia, onde enfrenta o Real Postosí na terça-feira, pela Copa Libertadores. Com seis pontos, o Paraná pode se garantir para a segunda fase do torneio intercontinental nesta rodada. O técnico Zetti terá o retorno de Dinelson, mas a equipe está desfalcada de Josiel, Neguette, André Luiz e Everton, todos no departamento médico.