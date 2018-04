Atlético-PR tenta continuar invicto O Atlético Paranaense volta a defender sua posição na tabela de classificação e a invencibilidade, que já dura 14 jogos, na partida deesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Barradão, em Salvador (BA), contra o Vitória. Mas o pensamento também estará voltado para o confronto entre Internacional e Santos. Empatados em pontos (61), Atlético e Santos têm a separá-los uma vitória a mais conseguida pelo time paulista. "Vamos dar só uma secadinha de leve para que o Santos tropece e a gente busque a liderança isolada", brincou o atacante Washington. Os jogadores sabem também que o jogo será complicado, pois atuam fora de casa e enfrentam um time que está na zona de rebaixamento, com 33 pontos. "Eles precisam vencer, mas a nossa equipe também tem que vencer para se manter na primeira colocação junto com o Santos", disse o zagueiro Fabiano. Um dos jogadores fundamentais na equipe, tendo ficado apenas um jogo fora durante o campeonato, o goleiro Diego completa 100 jogos com a camisa rubro-negra. "Eu fico muito feliz de estar fazendo parte de um pouquinho da história do clube", afirmou. O técnico Levir Culpi segue sua tradição e deixa a divulgação do time para momentos antes do início do jogo. Ele não poderá contar com os zagueiros Marinho (expulso) e Igor (terceiro cartão amarelo), além de Rogério Corrêa, que não se recuperou de uma lesão. Mas terá o retorno do zagueiro Marcão e do volante Alan Bahia. O mais provável é que ele recue Bruno Lança para a defesa, mantendo os três zagueiros e promovendo a entrada de Willian no meio-de-campo, no lugar do volante Pingo. Para ter mais tempo de descanso os jogadores viajaram segunda-feira para a Bahia.