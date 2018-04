Atlético-PR tenta esquecer eliminação e focar Brasileiro

"O time não merecia a derrota, nós fomos muito bem no jogo. Infelizmente não saímos com a vitória. Agora vamos colocar o pé no chão e pensar no jogo contra o Sport, neste sábado, pois a Copa Sul-Americana já passou", disse o lateral-direito Nei, autor do segundo gol da equipe.

Para o atacante Wallyson, a equipe precisa ficar mais atenta sobretudo nas jogadas de bola parada. "Mais uma vez tomamos um gol em uma falha. O professor Lopes sempre nos alerta sobre isso e de novo perdemos na bola parada", afirmou.

O Atlético-PR está na 14ª colocação no Brasileiro, com 28 pontos. No sábado, a equipe volta a jogar em casa contra o Sport, que também está em posição delicada - é o 19º colocado, com 20 pontos.