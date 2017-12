Atlético-PR tenta ficar entre os 4 Praticamente fora da Libertadores da América, o Atlético Paranaense deixará de lado as tentativas de explicação sobre o empate por 5 a 5, contra o Bolívar, em La Paz, depois de estar vencendo por 5 a 1, para pensar somente no Pelotas, com quem joga neste sábado, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela Copa Sul-Minas. Uma vitória garante o time entre os quatro primeiros colocados. O Atlético está na terceira colocação, com 18 pontos, mas tem um jogo a mais que vários concorrentes a uma vaga. O atacante Kléber retorna ao time depois de ficar duas partidas no banco de reserva. Ilan cumpre suspensão por três cartões amarelos na Copa Sul-Minas e também não jogará a próxima partida pela Libertadores, por ter sido expulso, dando oportunidade para que o artilheiro do ano passado recupere a posição. "Independentemente de ficar no banco ou não, só quero ajudar meus companheiros", disse Kléber. "Nós todos temos culpa disso aí, então vamos procurar trabalhar e nos unir num único objetivo." O volante Cocito também desfalca o time, por estar suspenso. Assim, Flávio Luiz ganha mais uma oportunidade de iniciar a partida. A preocupação do técnico Geninho é com os cartões e expulsões que têm prejudicado a formação da equipe. "Cartões por reclamação, por briguinhas não pode acontecer novamente", determinou.