Atlético-PR tenta manter ascensão mesmo fora de casa

Na partida entre os dois times no primeiro turno do campeonato, realizada em Curitiba, o Vitória ganhou por 2 a 0. Por isso, o Atlético quer dar o troco. "O início nosso foi muito mau e agora há a expectativa boa de manter essa sequência de vitória", disse o meia Paulo Baier.

Com quatro vitórias seguidas, o Atlético já está com 24 pontos no Brasileirão, abrindo distância da zona de rebaixamento. "Tem que ter equilíbrio, pois estamos apenas começando uma reação", avisou Paulo Baier, que não estava no clube no início do Brasileirão, quando houve a derrota para o Vitória.

Nesta quarta-feira, o técnico Antônio Lopes deve fazer apenas uma alteração no time que venceu o Barueri na última rodada. Após cumprir suspensão, o goleiro Galatto está de volta ao time, no lugar de Neto.