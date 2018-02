Atlético-PR tenta manter o embalo O Atlético-PR não quer perder o embalo no Campeonato Brasileiro e, com esse espírito, enfrenta o Atlético-MG neste sábado, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. O time paranaense conseguiu 4 vitórias seguidas e já está com 45 pontos. Para o técnico Evaristo de Macedo, o momento difícil que o Atlético-MG passa, ameaçado de rebaixamento, não garante o favoritismo ao time paranaense. "O momento que às vezes é ruim pode mudar", avisou Evaristo. "O que nós temos que fazer é manter o Atlético Paranaense em sua ascensão. Esses pontos são fundamentais para nós, porque depois vamos jogar fora de casa." Machucado, o lateral-direito Jancarlos dá lugar a André Rocha, enquanto no meio-de-campo o colombiano Ferreira entra na vaga de Lima, que recebeu o terceiro cartão amarelo.