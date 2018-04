Atlético-PR tenta manter o embalo diante do Náutico Embalado pela importante vitória sobre o São Paulo na última rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o Náutico neste sábado, a partir das 18h30, no estádio dos Aflitos, no Recife. E a meta do time paranaense é somar mais um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão - está com 27 pontos, em 13.º lugar.