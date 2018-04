Atlético-PR tenta se distanciar da zona de rebaixamento Depois da eliminação na Copa Sul-Americana, com uma derrota para o Botafogo na última quarta-feira, o Atlético-PR volta todas as forças para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Para isso, tem jogo decisivo neste sábado, quando enfrenta o Sport, a partir das 18h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.