Atlético-PR tenta vencer fora de casa Acostumado a fazer valer a força da torcida quando atua na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético-PR tenta a terceira vitória no campeonato fora de seus domínios, neste domingo, às 16 horas, contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. "A gente fica chateado porque fica com o rótulo de só jogar em casa", lamentou o zagueiro Danilo. "Para almejarmos algo mais, como uma Sul-Americana, tem que vencer fora de casa também". Mas os jogadores reconhecem que o fato de o Figueirense estar na zona de rebaixamento vai tornar o jogo mais difícil. "Mas esperamos aproveitar esse momento ruim deles e a nossa vitória (2 a 0 sobre o Botafogo) para que façamos uma boa partida, mesmo sem ter tempo para treinar e consertar os erros", disse o zagueiro Paulo André. O técnico Antônio Lopes deve manter o mesmo time da última rodada.