Atlético-PR terá 3 desfalques em BH O Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Mineiro nesta quarta-feira à noite, em Belo Horizonte, pela Copa Sul-Minas, com três desfalques. Na defesa, o técnico Geninho não poderá contar os zagueiros Nem e Gustavo, e no meio, Kléberson foi convocado pelo técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, e treina em Goiânia (GO). Nem, com um estiramento muscular, será substituído por Igor, enquanto Gustavo, que recupera a forma física, dará a vaga para Altair, da equipe de juniores. Daniel, que é o reserva imediato quebrou uma costela e está no departamento médico. Com a convocação de Kléberson, o meia Flávio Silva (ex-Palmeiras) fará sua estréia. Além dele, o artilheiro Kléber, que se apresentou atrasado, realiza nesta quarta-feira sua primeira partida do ano.