Atlético-PR terá 7 desfalques em Salvador Com remotas chances de conseguir vaga na Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense enfrenta o Bahia neste domingo, às 17 horas, na Fonte Nova, em Salvador, com novidades no time. Afinal, sete jogadores estão sem condições de jogo: Fernandinho e Dagoberto defendem a seleção Sub-20, Igor, Douglas Silva, Ivan e Ilan estão contundidos e Tiago cumpre suspensão. É a oportunidade para o técnico Mário Sérgio observar melhor os jogadores das categorias de base, que podem ser utilizados no próximo ano. "É nesses momentos que aparecem grandes jogadores", afirmou o treinador. O zagueiro Alessandro Lopes não quer perder a chance. "O pensamento de cada jogador é conseguir seu espaço", avisou. "Eu estou trabalhando para aproveitar a oportunidade." O lateral Michel Bastos também mostra-se otimista. "É a chance que estava querendo", admitiu. O meia Jadson, que normalmente fica no banco de reserva, também foi escalado como titular. Se quiser ter alguma possibilidade de chegar à competição sul-americana, o time precisa vencer os quatro jogos que restam. "Eu sempre fui uma pessoa otimista e continuarei sendo", disse Mário Sérgio.