Atlético-PR terá Finazzi contra Paraná Paraná e Atlético-PR fazem o clássico paranaense neste sábado, às 16 horas, no Pinheirão, em Curitiba, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Paraná ocupa a 11ª colocação, com 19 pontos. Já o Atlético está em situação um pouco pior, com 12 pontos, em 17º lugar, mas busca a sua quarta vitória seguida no campeonato. Para continuar a reação, que já tirou o Atlético da zona rebaixamento, o técnico Antônio Lopes manteve os treinamentos secretos. Assim, ele não confirmou quem entrará nos lugares do zagueiro Danilo, do atacante Aloísio e dos laterais Marcão e Jancarlos, que estão todos suspensos. Além deles, o atacante Lima não treinou, por estar sentindo dores no joelho direito. Com isso, quem deve estrear é o atacante Finazzi, que foi apresentado nesta sexta-feira mesmo e já está com o registro formalizado na CBF. Ele não joga há 35 dias, mas avisou que está "enturmado" e à disposição do treinador. Já o Paraná continua sem Renaldo, seu principal atacante. Com uma lesão muscular, o jogador prefere manter-se afastado até se considerar totalmente curado. "Não adianta me precipitar, jogar uma partida e ficar três de fora", explicou. Sem o titular, André Dias e Borges seguem no ataque do time. Na defesa, Aderaldo volta no lugar de Fernando Lombardi, enquanto Beto assume a posição do meia Rafael Mussamba, que está suspenso.