Atlético-PR terá Kleberson em Caxias O retorno do meia Kleberson pode significar a volta do bom futebol ao Atlético Paranaense. O rubro-negro joga neste sábado, às 16 horas, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela Copa Sul-Minas, em busca de uma reação. No meio da semana, a equipe perdeu em casa para o Bolívar, da Bolívia, em sua estréia na Copa Libertadores, e saiu vaiado de campo. O técnico Geninho admitiu que a equipe sentiu a falta de Kleberson, que estava na Seleção Brasileira, mas também criticou a falta de futebol do seu time. Essa partida marca também a volta do zagueiro Gustavo, que recuperou a forma física, depois de ficar 30 dias parado, e garantiu seu lugar entre os titulares. O Atlético entra em campo com Flávio; Gustavo, Rogério Corrêa e Igor; Alessandro, Cocito, Kleberson, Adriano e Fabiano; Alex Mineiro e Kléber. Na Copa Sul-Minas, o Atlético está na sétima posição, com sete pontos, em quatro partidas disputadas. O Juventude está em 12o. com três pontos.