Atlético-PR terá técnico espanhol no lugar de Vágner Mancini

CURITIBA - O Atlético Paranaense anunciou oficialmente nesta quarta-feira que acertou a contratação do técnico espanhol Miguel Ángel Portugal. O treinador havia pedido demissão do comando do Bolívar, pelo qual se sagrou campeão boliviano em 2013, e chegará para ocupar o lugar deixado por Vágner Mancini, que não renovou o seu contrato com o clube após o término da temporada passada.

Por meio de nota oficial, o Atlético-PR ainda revelou que o novo comandante será apresentado de forma oficial já no início da tarde desta quarta, depois de ter fechado acordo para dirigir a equipe na temporada de 2014.

Miguel Ángel Portugal, de 58 anos, será mais um estrangeiro a dirigir o Atlético, que antes teve o alemão Lothar Matthäus, em 2006, e o uruguaio Juan Ramón Carrasco (2012) como treinadores. Natural de Quintanilla de las Viñas, o novo técnico atleticano vários times espanhóis e chegou a estar à frente da equipe B do Real Madrid entre 1997 e 1999 e entre 2005 e 2006. No seu país, ele também comandou Arandina, Toledo, Córdoba e Racing Santander, última equipe que treinou antes de assumir o Bolívar, onde trabalhou por duas temporadas.

Portugal terá como primeira grande missão no Atlético-PR fazer o time passar pela fase preliminar da Copa Libertadores. A estreia na competição será no próximo dia 29, contra o Sporting Cristal, no Peru. No ano passado, o técnico espanhol caiu junto com o Bolívar na Libertadores, na qual foi eliminado pelo São Paulo.