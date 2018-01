Atlético-PR terá torcida no Morumbi A diretoria do Atlético-PR decidiu, nesta terça-feira, não abrir mão dos dois mil ingressos destinados pelo São Paulo para a torcida paranaense na final da Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira, no Morumbi. Dirigentes atleticanos estavam revoltados com a decisão da diretoria do clube paulista de enviar poucas entradas para Curitiba, mas garantiram que os torcedores estarão no estádio. O problema, agora, é definir a forma de comercialização destes dois mil ingressos em Curitiba. Torcidas organizadas do Atlético tentam, ainda, comprar ingressos diretamente do São Paulo. Assim como no primeiro jogo da decisão, em Porto Alegre, a diretoria atleticana vai instalar um telão na entrada da Arena da Baixada para que os torcedores possa acompanhar a partida.