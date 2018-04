Atlético-PR terá vários desfalques O Atlético Paranaense comemorou a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, mas, como definiu o técnico Levir Culpi, "ela teve um gosto amargo". Afinal, o time perdeu o zagueiro Fabiano, que teve o nariz quebrado e passou por cirurgia nesta terça-feira, o atacante Washington, que torceu o pé direito, e o meia Jadson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, para a partida desta quarta-feira, às 20h30, contra o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. "Vamos sentir a falta deles com certeza", diz o atacante Dagoberto. "Mas quem entrar vai dar o máximo para que tudo corra bem." O Atlético quer permanecer entre os quatro primeiros colocados. O técnico não gosta de revelar o time com muita antecedência e, desta vez, com mais razão. Na defesa, Marinho também está se recuperando de contusão. A substituição natural seria a entrada de Igor, mas o volante Bruno Lança foi improvisado no final do jogo contra o São Paulo e saiu-se muito bem, podendo permanecer. Com isso, Pingo poderia entrar na ala direita e Willian no meio-de-campo, com Fernandinho sendo deslocado para o ataque. Mas também há a possibilidade de Dennys entrar no ataque, saindo Willian ou Pingo. Morais é a opção mais provável para o lugar de Jadson.