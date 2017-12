Atlético-PR: Torcida já sonha com taça A cada rodada que passa do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense e a sua torcida fazem a contagem regressiva para conquistar pela segunda vez o título de campeão nacional. A cinco partidas do final, a equipe lidera a competição com 78 pontos, dois à frente do Santos, segundo colocado, e depende apenas do seu próprio futebol para vencer o torneio. Apesar disso, a euforia está controlada e a ordem entre os jogadores é manter a mesma seriedade nesta reta final. O discurso do grupo está afinado e ninguém quer falar em título antecipadamente. Para o zagueiro Marcão, o momento é de felicidade, mas isso não pode influenciar a equipe nas próximas rodadas. "Estamos confiantes, ainda faltam cinco jogos, temos que colocar os pés no chão. Conseguimos uma grande vitória e isso eleva o nosso moral, mas temos que pensar em corrigir alguns erros", disse. Segundo o zagueiro, a equipe ainda precisa diminuir mais os espaços do adversário. "Temos que corrigir isso, pois contra a Ponte Preta precisamos ter cuidado", afirmou. Artilheiro do campeonato com 30 gols e próximo de quebrar o recorde de gols em uma edição do Brasileirão, que pertence a Dimba (30 gols), o atacante Washington quer que todos mantenham o mesmo empenho. "Todo jogo para nós é uma decisão, temos que ter esse espírito se nós quisermos ganhar", disse o atacante após a goleada sobre o Criciúma. Enquanto os atletas e a comissão técnica adotam uma postura mais discreta, a torcida não tem dúvidas sobre a conquista do campeonato. Para o produtor cultural Vinícius Sacchi, o time teve um momento de instabilidade, mas soube se recuperar. "Depois do empate contra o Juventude por 3 a 3 achei que ele cairia de produção, mas agora o time embalou e está pronto para ganhar o título". O músico Alberto Rodrigues acredita na força da torcida e no futebol rápido da equipe para a conquista do título. "Mesmo com a saída do Dagoberto, o Levir soube mexer na equipe com substituições à altura. Além disso, a torcida está sempre empurrando a equipe", disse. Para a próxima partida, no domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas, Levir Culpi terá o retorno do lateral-esquerdo Ivan, que cumpriu suspensão contra os catarinenses. Punições - A diretoria do Atlético não teme uma possível interdição da Arena da Baixada por causa de um copo de água atirado pelos irmãos Sidnei e Edinilson Portugal, logo após a equipe marcar o quinto gol contra o Criciúma. Eles foram identificados por outros torcedores e pelas câmeras instaladas no estádio e em seguida foram detidos pela Polícia Militar, que os levou para o 3.º Distrito Policial, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência, que será entregue à CBF. Os irmãos também querem processar o clube por terem sido agredidos por outros torcedores antes de serem resgatados pela PM. Na semana passada, um torcedor que atirou um copo de cerveja no campo foi proibido de assistir aos jogos do clube nos próximos três meses.