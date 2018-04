Atlético-PR tropeça no Sport Recife e fica no 0 a 0

Em uma partida fraca tecnicamente e com seus atacantes sem inspiração, Atlético Paranaense e Sport Recife não conseguiram sair do zero a zero neste domingo (11), no estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR). O resultado frustrou os planos do time da casa de tentar uma vaga para a Copa Libertadores. Veja também Classificação Calendário/Resultados O Atlético-PR se manteve em 10.º lugar com 51 pontos, na zona de classificação da Copa Sul-Americana e o Sport, com 48 pontos, se manteve na 13.ª colocação. A partida esteve na maior parte do tempo concentrada no meio de campo. Mesmo assim, o At ATLÉTICO-PR 0 Viáfara; Rhodolfo, Alex Fraga (Alex Mineiro) e Rogério Correa; Allan Bahia (Evandro), Valencia , Claiton, Netinho e Michel; Marcelo Ramos (Pedro Oldoni) e Ferreira Técnico: Ney Franco SPORT RECIFE 0 Magrão; Luisinho Netto , Cesar, Durval e Dutra ; Everton, Júnior Maranhão (Anderson Aquino), Romerito e Gustavo; Carlinhos Bala e Da Silva (Reginaldo) (Igor) Técnico: Geninho Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Renda: R$ 219.680,00 Público: 15.724 Estádio: Estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR) lético tinha maior volume de jogo e aos 10 minutos, Netinho acertou um chute fraco. As melhores oportunidades saíram de bolas originadas em falta. Aos 17, Michel exigiu uma boa defesa de Magrão e aos 43 minutos, Netinho acertou uma cobrança de falta no Travessão. Desfalcado do lateral-direito Jancarlos, Ney Franco improvisou Alan Bahia pela direita, mas o volante não acrescentou nada à equipe. Com isso, o armador Netinho caía pelo setor e o Atlético perdia uma boa referência no meio. A etapa final não foi diferente, o Sport se manteve fechado na defesa, ainda mais depois da expulsão do lateral-esquerdo Dutra, aos 23 minutos. Aos 41, Claiton acertou um bonito chute e Magrão, mais uma vez fez uma defesa difícil. Para o lateral Michel, o time concentrou muitas jogadas pelo meio. "Eles estavam bem fechados e nós exageramos nas jogadas pelo meio, creio que poderíamos explorar mais as laterais do campo", disse. O atacante Carlinhos Bala, porém, comemorou o empate. "Jogamos com um jogador a menos na maior parte do segundo tempo, e nós sabemos da dificuldade que é enfrentar o Atlético aqui na casa deles".