Atlético-PR: turbulências à vista erspectiva de muitas turbulências na Arena da Baixada, neste domingo, às 16 horas, quando o Atlético Paranaense enfrenta o Figueirense pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Além da cobrança da torcida em razão da derrota para o São Paulo mesmo jogando por 30 minutos com dois jogadores a mais que o adversário, este será o primeiro jogo com os ingressos de arquibancada, agora com cadeiras, custando R$ 30,00. Nesse mesmo local, o ingresso custava R$ 15,00 até a última partida. Apesar do pouco tempo para preparar o time, o técnico interino Júlio Piza admite que pode realizar uma alteração no esquema tático, com o objetivo de explorar a velocidade dos atacantes. Ele deve entrar com Fernandinho no meio-de-campo retirando o zagueiro Marinho. "Temos que marcar os adversários, pressionar e sair rápidos para o contra-ataque, principal característica de nosso jogadores", disse.