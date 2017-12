Atlético-PR vacila e perde chance O Atlético-PR desperdiçou, neste domingo, a oportunidade de pôr a mão na taça do Campeonato Brasileiro. A equipe, campeã em 2001 ao bater o São Caetano na final, vencia o Grêmio por 3 a 0 até a metade do segundo tempo, mas sofreu dois gols no fim e permitiu o empate dos gaúchos por 3 a 3. Poderia ter aberto 4 pontos de vantagem em relação ao Santos, o segundo colocado, que não passou de empate por 1 a 1 com o Paysandu, no Pará, mas manteve-se com apenas 2 à frente. O Grêmio, apesar da reação, neste domingo, está rebaixado para a Série B de 2005. Faltando três rodadas para o término da competição, os paranaenses garantirão matematicamente a conquista, sem depender dos resultados dos concorrentes, se vencerem seus três jogos. Na teoria, os confrontos não parecem tão difíceis. O mais complicado será no domingo, contra o São Caetano, em Curitiba. Depois, os adversários serão o Vasco, no Rio, e o Botafogo, na capital paranaense. O Grêmio, que exibiu em 2004 um dos piores elencos de sua história, não tem mais chance de permanecer na Série A. Último da tabela, com campanha ridícula - 39 pontos, 22 derrotas e apenas 9 vitórias - , os gaúchos caem pela segunda vez. A primeira foi em 1991, pouco antes de o clube viver fase gloriosa. Entre outros triunfos, o time de Porto Alegre ganhou a Libertadores em 95 e o Brasileiro em 96. A diretoria dispensará a maior parte dos jogadores. No próximo mês, haverá eleições presidenciais. O Guarani, com 43, é outro que dificilmente se livrará do descenso. O Atlético-MG, que tem 46 e perdeu no sábado do Figueirense por 2 a 1, e o Vitória (48), goleado pelo Coritiba por 5 a 1, também habitam a indesejável zona do rebaixamento. Na parte de cima da tabela, os santistas ainda acreditam que podem estragar a festa do Atlético-PR, mas, para isso, precisarão de um pouco mais de sorte e competência. Terão pela frente o Grêmio, o São Caetano e o Vasco. O São Paulo, em 3º lugar, com 78 pontos, também voltou a sonhar com o primeiro lugar e o tetracampeonato. A equipe de Emerson Leão, que bateu o Inter por 2 a 1 sábado, cresceu bastante na reta final do campeonato. O próximo rival é o Vitória, em Salvador. A Libertadores, pelo menos, está bem perto do time do Morumbi, que chegou à semifinal do torneio continental nesta temporada. Os quatro primeiros se classificam e o 5º colocado, o Palmeiras, tropeçou, parou nos 74 pontos, e ficou um pouco mais distante. Os palmeirense voltaram a jogar mal, perderam do Flamengo por 2 a 1, em pleno Parque Antártica, e foram novamente vaiados pelos torcedores. Na rodada anterior, haviam perdido do vice-lanterna Guarani por 2 a 0. Para ir à Libertadores, a equipe de Estevam Soares terá de torcer por tropeços do São Caetano (77), que derrotou o Corinthians por 2 a 1, de virada, no Anacleto Campanella. Ou contar com a ajuda do Superior Tribunal de Justiça (STJD), que ameaça tirar 24 pontos do clube do ABC, alegando que seus dirigentes colocaram Serginho para jogar, mesmo sabendo que o zagueiro não tinha condições físicas de atuar profissionalmente.