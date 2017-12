Atlético-PR vai ?congestionar? meio-de-campo O Atlético Paranaense deverá reforçar o meio-de-campo para a partida desta quinta-feira, às 20h30, contra o Goiás, no Estádio Serra Dourada. Além de enfrentar o time com melhor rendimento no segundo turno, o rubro-negro paranaense está bastante desfalcado, sobretudo no ataque, pois Ilan e Dagoberto estão machucados. O volante Douglas Silva também fica fora da partida por contusão, enquanto o zagueiro Igor e o volante Luciano Santos estão suspensos. Com todos esses problemas, Alex Mineiro deverá ser o único atacante fixo do time. Os meias Fernandinho e Adriano terão o trabalho de se revezarem para auxiliá-lo próximo à área inimiga. "O campo do Serra Dourada é grande e os espaços precisam ser preenchidos", justificou o técnico. "Nós vamos congestionar o meio-de-campo para evitar que a bola chegue com facilidade nos três jogadores de ataque: Grafitte, Dimba e Araújo." Depois de afastar o risco de rebaixamento, o Atlético está falando em conquistar uma vaga para a Copa Sul-Americana. Para almejar alguma coisa, precisa ganhar pelo menos cinco das seis partidas que restam, somando 65 pontos. "Vamos lutar por isso, como se fosse a última coisa das nossas vidas", prometeu o técnico.