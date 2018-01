Atlético-PR vai jogar sob pressão Pressionado pela falta de resultados positivos, o Atlético Paranaense enfrenta amanhã, às 20h30, a Ponte Preta, no Estádio Moysés Lucarelli, em Campinas, tentando afastar-se dos últimos colocados. O time está na 18ª colocação, com 40 pontos. A torcida já demonstrou o descontentamento com os resultados e, além de chamar o técnico Mário Sérgio de "burro" no empate com o Fluminense, em casa, o coro por Geninho, que deixou o Corinthians, começa a tomar corpo. A torcida não gostou quando Mário Sérgio retirou o atacante Alex Mineiro para a entrada do meia Jádson. Hoje, ele explicou que o atacante saiu por ter jogado sem condições físicas ideais. Tanto que estará fora da partida de amanhã e, provavelmente, do clássico com o Coritiba, sábado. Segundo o técnico, o jogador, que vinha se recuperando de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, convenceu-o de que poderia jogar. "As pessoas são teimosas e a gente tem que conviver com a teimosia", disse. Mas reconheceu que poderia tê-lo impedido de jogar. "Me deixei influenciar." Para a partida contra a Ponte Preta, Dagoberto, que cumpriu suspensão, retorna, ocupando a vaga de Alex Mineiro. O atacante tem esperanças de que as vitórias voltem. "Estamos trabalhando, mas as bolas não estão entrando", afirmou. "Eu acho que isso vai ter que acabar e com trabalho vamos conseguir logo nossos objetivos." Quem também está fora é o zagueiro Tiago, entrando Daniel.