Atlético-PR vence a Lusa de virada Depois de sair perdendo, o Atlético-PR conseguiu reagir e venceu a Portuguesa por 3 a 1, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com o bom resultado em casa, a equipe paranaense pode até perder por um gol de diferença na partida de volta, na semana que vem, que ficará com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Com a vantagem de poder decidir o duelo em casa, quarta-feira, o técnico Candinho apostou nos contra-ataques e saiu para o intervalo em vantagem. Aos 37 minutos, Ricardo Oliveira escorou cruzamento do zagueiro Emerson e fez 1 a 0 para a Lusa. Após sair vencendo, a equipe paulista recuou demasiadamente e acabou cedendo a virada. O destaque foi o atacante Kléber, do Atlético-PR, que está sendo negociado com o futebol alemão por cerca de US$ 20 milhões e foi o autor de dois gols de seu time. Kléber começou a brilhar aos 10 minutos, quando ele empatou com chute forte, no ângulo. Aos 29, o atacante tabelou com Adriano, que, cara-a-cara, apenas desviou de Carlos Germano para virar o placar. O Atlético ainda ampliou, novamente por intermédio de Kléber, aos 41 minutos: 3 a 1. No outro jogo disputado nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, Bahia e Fortaleza ficaram no 0 a 0, na Fonte Nova, em Salvador. Com isso, a equipe cearense tem a vantagem de decidir a vaga em casa, na próxima semana.