Atlético-PR vence Atlético-MG em Minas Com dois gols do atacante Alex Mineiro, o Atlético-PR conquistou neste sábado à noite a sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-MG por 2 a 1, no Mineirão, pela 26ª rodada da competição. O Galo, por sua vez, que já havia perdido no último domingo para o Corinthians, sofreu a segunda derrota consecutiva em seus domínios e mais uma vez deixou escapar a chance de encostar nos primeiros colocados do campeonato. Com a vitória, o Atlético-PR chegou aos 33 pontos. Já o "xará" mineiro, continua com 39. A primeira real oportunidade foi do time da casa. Aos 12 minutos, o goleiro Diego, da equipe paranaense, fez uma grande defesa numa cabeçada "à queima-roupa" do atacante Kim e evitou o gol do Galo, que era superior em campo. Mas, em dois rápidos contra-ataques, o time rubro-negro abriu uma vantagem de 2 a 0 logo no primeiro tempo. Aos 29 minutos, Alex Mineiro recebeu na entrada da área, pelo lado direito da defesa atleticana e chutou forte, no ângulo direito de Velloso. Os jogadores e a comissão técnica da equipe alvinegra reclamaram de impedimento do atacante no lance. Seis minutos depois, quando o Galo ainda tentava se recuperar do golpe, o mesmo Alex Mineiro ampliou o marcador para o Atlético-PR. O time de Marcelo Oliveira teve a chance para diminuir logo no início da etapa final, aos cinco minutos. Mas o meia Tucho, que vinha sendo hostilizado pela torcida presente ao Mineirão, não conseguiu converter um pênalti, defendido por Diego. Depois de pressionar durante todo o segundo tempo, o time alvinegro descontou aos 40 minutos, por meio do atacante Alex Alves, que havia entrado no lugar do lateral-esquerdo Michel.