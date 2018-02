Atlético-PR vence clássico com Paraná Com dois gols do atacante Finazzi, o Atlético-PR venceu o Paraná por 2 a 1, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Com o resultado do clássico, os dois rivais paranaenses ficaram com os mesmos 51 pontos no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do clássico paranaense foi fraco, com as duas equipes mais preocupadas com a marcação, sem grandes chances de gol. A melhor foi aos 33 minutos, quando Sandro quase abriu o placar para o Paraná, mas o goleiro Tiago Cardoso defendeu. Mas, numa falha da defesa do Paraná, o Atlético fez 1 a 0 aos 43 minutos. Lima recebeu cruzamento no meio de três defensores e passou para Finazzi empurrar a bola para o fundo da rede. No segundo tempo, o Atlético logo ampliou o sua vantagem. Aos 9 minutos, o mesmo Finazzi aproveitou a bobeira de Aderaldo e Flávio, que se chocaram ao tentar cortar um cruzamento, e só teve o trabalho de tocar para o gol livre. O Paraná conseguiu descontar com a ajuda do goleiro do Atlético. Aos 24 minutos, Borges cruzou para a área, a bola bateu no rosto de Tiago Cardoso e entrou. O árbitro deu gol para o atacante Borges. Nos acréscimos, o Paraná ainda teve uma chance para empatar o clássico, em cobrança de falta de Neto, que Tiago Cardoso espalmou para fora. Melhor para o Atlético, que saiu com a vitória.