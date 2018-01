Atlético-PR vence clássico em Curitiba Em uma tarde inspirada do atacante Ilan, o Atlético Paranaense venceu o clássico contra o Coritiba por 2 a 0, neste sábado, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba. Com a vitória, o Atlético subiu para o 13o lugar com 44 pontos, enquanto o Coritiba permaneceu em terceiro, com 62 pontos. Os gols foram marcados por Ilan aos 34 minutos do primeiro tempo e aos 24 da etapa final. O Atlético começou melhor a partida, com maior volume de jogo e aos quatro e 12 minutos Fernandinho exigiu duas defesas do goleiro Fernando. Após a pressão inicial, o Coritiba equilibrou as ações, mas aos 32 minutos perdeu Reginaldo Nascimento, expulso ao cometer uma falta violenta em Dagoberto. O atacante cobrou a falta, a bola desviou na barreira e sobrou para Ilan, em posição duvidosa, marcar de meia bicicleta o seu primeiro gol aos 34 minutos. No segundo tempo, o rubro-negro continuou dominando a partida, e aos 24, Dagoberto recebeu livre na esquerda e tocou para Ilan marcar o segundo gol. Aos 41 minutos, o zagueiro Odvan também foi expulso ao fazer falta em Dagoberto. Na cobrança de falta, o atacante mandou a bola no trave. O técnico Mário Sérgio elogiou o comportamento da equipe e espera manter o mesmo ritmo em outros jogos. "Hoje ganhamos um clássico em que fomos os melhores o tempo inteiro. O time jogou com alegria e competência", disse.