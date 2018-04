Atlético-PR vence Corinthians Paranaense por 2 a 0 Em uma partida fraca tecnicamente, o volante Alan Bahia marcou duas vezes e o Atlético venceu o Corinthians por 2 a 0, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela abertura da quinta rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o time subiu para a terceira colocação com oito pontos, dois atrás do vice-líder, que é justamente o Corinthians.