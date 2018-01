Atlético-PR vence e Coritiba só empata O Atlético-PR precisou de apenas meio tempo para vencer o Francisco Beltrão por 2 a 0, neste domingo, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba. E em Cianorte, o Coritiba ficou no empate com a equipe da casa por 1 a 1, em mais uma rodada do Campeonato Paranaense. Com isso, Atlético-PR e Londrina lideram o grupo B do Paranaense, com 6 pontos cada, enquanto a Adap está em primeiro lugar na chave A, também com 6 pontos em 2 jogos. Em Curitiba, o Atlético, mesmo com um time B - os principais jogadores do elenco estão treinando para a Libertadores -, começou o jogo no ataque. Bruno Lança abriu o placar aos 7 minutos. E aos 23, o mesmo Bruno Lança fez o segundo. A rodada teve início no sábado, em São José dos Pinhais, com a derrota do Malutrom para o Londrina por 1 a 0. Os demais jogos deste domingo foram: Nacional 4 x 3 Império, Paranavaí 3 x 3 Iraty, Roma 1 x 1 União, Engenheiro Beltrão 0 x 0 Paraná e Adap 2 x 1 Rio Branco.