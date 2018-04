Atlético-PR vence e deixa Sport mais perto da queda

Em um jogo de poucas emoções e com um gol do atacante Marcinho no primeiro minuto de jogo, o Atlético Paranaense derrotou o Sport neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, por 1 a 0, na abertura da 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Atlético-PR com 31 pontos, na 14.ª colocação e manteve o Sport na vice-lanterna com 20 pontos, em situação complicada na luta contra o rebaixamento.

O Atlético-PR surpreendeu logo em sua primeira jogada. Wallyson tocou para Marcinho que acertou um chute no ângulo esquerdo da meta do Sport. O gol deu a impressão de que o time curitibano teria facilidade, mas a equipe tinha um ritmo lento em campo e com pouca mobilidade para aproveitar os contra-ataques.

Aos 28 minutos, Luciano Henrique caiu dentro da área e o técnico Péricles Chamusca, do Sport, foi expulso, após reclamar da arbitragem, exigindo a marcação de pênalti. Apesar de precisar reagir, o time pernambucano não conseguia impor o seu ritmo e criava poucas jogadas de perigo.

O Atlético-PR voltou a assustar somente aos 18 minutos do segundo tempo. Paulo Baier recuperou uma bola na linha de fundo e cruzou para Patrick, que desperdiçou boa oportunidade ao cabecear fraco, facilitando a defesa de Magrão.

O Sport deu o troco no minuto seguinte quando Elder Granja cruzou para Wilson que cabeceou rente à trave. O time pernambucano cresceu na partida e Wilson, aos 21 minutos chutou forte e acertou o travessão. A equipe de Recife seguiu no ataque, mas não conseguiu chegar ao empate.

Alheio às vaias da torcida, que reprovou o desempenho do Atlético-PR em campo, o atacante Marcinho afirmou que o importante foi conquistar os três pontos. "Contra o Atlético Mineiro e o Botafogo jogamos bem, saímos na frente do placar, mas hoje jogamos mal e conseguimos a vitória", afirmou.

ATLÉTICO-PR 1 X 0 SPORT RECIFE

Atlético-PR - Galatto; Manoel, Fransérgio e Chico; Nei, Valencia, Rafael Miranda, Paulo Baier e Márcio Azevedo (Wellington); Marcinho (Patrick) e Wallyson (Gabriel Pimba). Técnico: Antônio Lopes

Sport - Magrão; Elder Granja (Eduardo), Igor, Cesar e Fininho; Hamilton, Andrade, Moacir e Luciano Henrique; Wilson (Paulinho) e Arce (Vandinho). Técnico: Péricles Chamusca

Gol - Marcinho, com 1 minuto do primeiro tempo

Cartões amarelos - Márcio Azevedo, Valencia e Wallyson (Atlético-PR); Cesar (Sport)

Cartão vermelho - Péricles Chamusca (Sport)

Árbitro - Paulo Cesar de Oliveira (Fifa-SP)

Renda - R$ 282.100,00

Público - 15.026 pagantes

Estádio - Arena da Baixada, em Curitiba (PR)