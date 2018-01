Atlético-PR vence e é vice-líder O técnico Edinho, que estreava no comando do Atlético Paranaense, demorou para perceber que o atacante Dênis Marques não estava fazendo nada no jogo desta quinta-feira contra o América de Cali na Arena da Baixada, em Curitiba. Mas acordou aos 40 minutos do segundo tempo, colocando Lima em seu lugar. E foi ele quem decidiu o jogo fazendo o gol da vitória por 2 a 1 aos 44 minutos. Com o resultado o Atlético sobe para 7 pontos no Grupo 2 da Copa Libertadores da América, assumindo o segundo lugar. O América está em primeiro com 9. Apesar de ter ficado mais tempo com a bola, o Atlético mostrou desde o início deficiências em quase todos os setores. Os laterais não faziam nada para se livrar da eficiente marcação e no meio-de-campo, Fernandinho, o principal armador, também se entregava à marcação do América. Com isso os atacantes ficavam isolados. Impaciente, a torcida estava vaiando alguns jogadores, quando Fabrício cobrou uma falta aos 40 minutos vencendo o goleiro. Mas a lentidão refletiu-se também na comemoração e os jogadores permitiram o empate quatro minutos depois, com Banguero, numa falha da defesa, que não cortou um cruzamento. O Atlético ainda teve chance de passar à frente no primeiro tempo, mas Fernandinho carimbou sua péssima apresentação cobrando muito mal um pênalti e facilitando a defesa do goleiro. A conversa no intervalo foi pior para o Atlético, que voltou mais lento e apresentando mais erros táticos e técnicos. Somente aos 18 minutos o técnico Edinho começou a deixar seu próprio marasmo no banco e decidiu fazer a primeira mudança tirando o fraquíssimo lateral Marín para a entrada do atacante Maciel. Depois tirou o pior jogador em campo, o lateral Jancarlos, para a entrada de Ticão. Aos 40 minutos, Dênis Marques saiu sob uma das maiores vaias já ouvidas na Arena. Lima entrou e deu a vitória, com um gol quatro minutos depois. Confira as classificações, os resultados e os próximos jogos da Copa Libertadores 2005.