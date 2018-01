Atlético-PR vence e elimina Guarani O Atlético Paranaense venceu o Guarani por 2 a 0 nesta quinta-feira à noite e eliminou o time paulista da Copa do Brasil. Nesta fase da competição, vitória do visitante por dois ou mais gols garante a classificação sem a necessidade do segundo jogo. Com a classificação antecipada, o Atlético aguarda a definição do confronto Portuguesa x São Raimundo para saber quem será seu adversário. No primeiro jogo, o São Raimundo venceu por 1 a 0. A partida foi equilibrada no estádio Brinco de Ouro. No primeiro tempo as duas equipes criaram poucas chances de marcar, sendo que cada uma teve apenas uma oportunidade. A mais importante foi do Guarani, que teve um pênalti a seu favor marcado ao 41 minutos em Luis Fernando. O mesmo foi para a cobrança, mas o goleiro Flávio defendeu, caindo no seu canto direito. Para o segundo tempo o técnico Carlos Alberto Silva mexeu na equipe, na esperança de mudar o panorama do time. Porém, foi o Atlético quem marcou. Aos dez minutos, o meia Kléberson foi à linha de fundo e cruzou rasteiro na pequena área, onde o companheiro Adriano tocou na saída do goleiro Edervan, fazendo 1 a 0. Depois de tomar o gol, o Guarani partiu para cima do adversário mas sem organização. Jogando nos contra-ataques, o Atlético levava perigo e esperava marcar o segundo gol para eliminar o jogo de volta. A tática deu certo. Aos 44 minutos o lateral direito Alessandro foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para Kléber, que, assim como seu companheiro, só tocou para o gol.