Atlético-PR vence e encosta no Santos O Atlético-PR não repetiu as atuações que costuma ter na Arena da Baixada, em Curitiba, mas, contando com muita sorte, venceu o Guarani por 2 a 0. O resultado desta quinta-feira coloca o time paranaense com os mesmos 51 pontos do líder Santos, que, no entanto, leva vantagem nos critérios de desempate - tem mais vitórias. Na próxima quarta-feira, Atlético e Santos se enfrentam na Vila Belmiro, duelando pela liderança do Brasileiro. Mas o time paranaense não terá o atacante Dagoberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Enquanto isso, com a derrota em Curitiba, o Guarani se manteve na lanterna do campeonato, com 25 pontos. O Guarani até que começou bem o jogo. Procurava tomar a iniciativa, enquanto o Atlético inexplicavelmente deixava-se dominar, apostando apenas no contra-ataque. Tanto que o goleiro Diego foi o destaque do primeiro tempo, com boas defesas, impedindo que o Guarani marcasse seu gol. Foi assim aos 13 minutos, quando ele salvou o time defendendo uma cabeçada certeira de Sandro Hiroshi. Mas, logo depois disso, o Atlético surpreendeu o Guarani. Numa triangulação entre Dagoberto, Jadson e Washington, a bola sobrou para Fernandinho fazer 1 a 0 aos 14 minutos. No segundo tempo, o Atlético deu a impressão de ter voltado melhor e criou algumas chances logo no início. Mas parou por aí. Aos poucos, o Guarani, mais aguerrido, passou a dominar a partida. Irritada, a torcida atleticana pedia "raça" ao time, mas os jogadores insistiam nos erros de passe e de finalizações. Aí, o Guarani bobeou mais uma vez e viu o adversário ampliar. Aos 35 minutos, o goleiro Jean errou o passe na saída de bola, dando um presente para Dagoberto. O atacante do Atlético aproveitou e passou para Washington, sozinho, fazer 2 a 0.