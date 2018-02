Atlético-PR vence e fica perto da taça O Atlético-PR deu um importante passo para conquistar o título do Campeonato Brasileiro, ao golear o São Caetano por 5 a 2, neste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba. A boa vitória em casa manteve a equipe paranaense na liderança isolada, com 85 pontos, dois à frente do Santos. Faltando duas rodadas para o final do campeonato, o São Caetano, com seus 77 pontos, não tem mais chances de brigar pelo título. E ainda pode ficar sem a vaga na Libertadores, já que será julgado nesta segunda-feira, no STJD, pela morte do zagueiro Serginho. O Atlético começou a partida pressionando o São Caetano. Mas a forte marcação do time do ABC em cima do meia Jadson, principal articulador da equipe paranaense, deixou as ações mais equilibradas. Após o sufoco inicial, Marcinho teve a primeira chance de gol para o São Caetano, aos 12 minutos, mas Diego defendeu. O Atlético deu o troco em seguida, com Denis Marques, mas Fabiano se esticou para salvar o chute rasteiro. Apesar de jogar fora de casa, o São Caetano teve mais duas chances, com Marcinho, aos 20 minutos, e com Euller, aos 27. O Atlético, do seu lado, não conseguia chegar com perigo à área adversária, mas o artilheiro Washington teve sua chance, aos 37. O São Caetano abriu o placar aos 41 minutos, quando Ceará avançou pela direita e cruzou para Marcinho, livre de marcação, completar para o gol - a bola ainda bateu na trave antes de entrar. Aos 44, o mesmo Marcinho ainda teve chance de ampliar, mas Diego fez grande defesa. As maiores emoções, porém, estavam reservadas para a segunda etapa. Ao trocar o zagueiro Thiago por Paulo Miranda, o São Caetano deu mais liberdade ao meio-de-campo do Atlético e o resultado logo apareceu. Aos 19 minutos, Fernandinho, Washington e Denis Marques fizeram uma linda tabela que Denis Marques completou no canto de Fabiano: 1 a 1. O gol de empate atormentou o São Caetano. Tanto que, dois minutos depois, Fabiano soltou uma bola fácil nos pés de Washington, que chutou na trave. Mas, no rebote, Jadson chutou para fazer 2 a 1. Com a virada, o Atlético passou a dominar o jogo. Aos 35 minutos, Washington dominou uma bola na entrada da área, driblou o zagueiro e tocou para Jadson, que marcou o terceiro gol atleticano. O São Caetano ainda esboçou uma reação e, aos 37, Fabrício Carvalho chutou cruzado, fazendo mais um. Mesmo com o gol, o Atlético manteve a calma e buscou ampliar. Aos 42, Washington sofreu pênalti que ele mesmo bateu, aos 44, fazendo seu 33º gol no Brasileiro. E depois, já aos 45, Denis Marques fechou o placar com um bonito chute de fora da área, sem defesa para Fabiano. Para Levir Culpi, o resultado teve um grande valor por causa do adversário e das circunstâncias. "Enfrentamos um clube que tem um dos melhores elencos do País, além de uma boa disposição física. O mais importante, porém, é que mantivemos a calma e soubemos sair de uma situação difícil para vitória", disse o treinador do Atlético. Veja como ficou a classificação do campeonato