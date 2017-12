Atlético-PR vence e sonha com Sul-Americana O Atlético Paranaense não jogou um bom futebol, mas foi mais eficiente nas conclusões e venceu o Guarani, por 3 a 1, neste sábado, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba. A vitória deixou a equipe com 59 pontos e o Guarani com 58. Os gols do Atlético foram marcados por Adriano (2) e Jádson. Leandro Guerreiro descontou para o time de Campinas. Com boa atuação de Alex Mineiro e Adriano, o Atlético começou a partida no ataque e aos 18 minutos, o goleiro Jean precisou fazer três defesas consecutivas, em chutes de Adriano e de Luciano Santos duas vezes. Aos 43, depois de muita pressão, Adriano aproveitou um rebote de Ruy e chutou de primeira, sem chance para Jean. No segundo tempo, Barbieri acertou a marcação de seu meio-de-campo, deixou a equipe mais compacta e esboçou uma reação, mas foi o rubro-negro que marcou o gol. Aos 28, Adriano tabelou com Alex Mineiro, recebeu de calcanhar e tocou para as redes, depois de limpar a jogada. Três minutos depois, aos 31, Leandro Guerreiro chutou de fora da área sem chance para Diego. O gol animou o time paulista, mas nos acréscimos, aos 47, Jádson aproveitou um contra-ataque e fechou o placar. Alex Mineiro acredita na reação da equipe neste final de campeonato. "O time mostrou que tem condições de brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana e demos mais um passo nessa direção."