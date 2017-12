Atlético-PR vence e volta à liderança Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, o Atlético-PR derrotou neste domingo o Fluminense, de virada, por 2 a 1, no Maracanã, e voltou a assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Beneficiado pelo empate entre Santos e Criciúma, por 1 a 1, em Santa Catarina, a equipe paranaense alcançou 75 pontos, graças à excelente atuação do artilheiro Washington. Ele marcou o gol de empate e foi o responsável direto pela jogada que deu origem ao gol de Fernandinho, já nos acréscimos da partida. O discurso dos atletas do Atlético-PR era de precaução com a vantagem de dois pontos sobre o time comandado por Vanderlei Luxemburgo a seis rodadas do término da competição nacional. "Fui um felizardo. O resultado foi importante, mas o elenco tem que manter a cabeça no lugar para não perder mais a liderança", declarou Fernandinho, eufórico pelo feito de ter reconduzido seu clube ao primeiro lugar no Brasileiro. No fim do jogo, o técnico do Fluminense, Alexandre Gama, foi hostilizado pelos poucos torcedores que foram ao Maracanã, num dia frio e chuvoso. O Tricolor permanece com 56 pontos, na zona intermediária da competição, ainda com chances de lutar por uma vaga na Copa Sul-Americana - classificam-se do quinto ao nono colocado. O Fluminense optou por exercer forte marcação sobre o Atlético-PR no início da partida, com a intenção de recuperar a posse da bola e, em seguida, buscar o ataque. A estratégia de Gama durou apenas 10 minutos. A ausência de criatividade no meio-de-campo da equipe carioca, com o desfalque de Roger, era notória. Coube ao time paranaense criar a primeira oportunidade para abrir o marcador. O artilheiro Washington entrou livre na área adversária, driblou Kléber, mas falhou na hora da conclusão: chutou fraco, acertando a rede pelo lado de fora. Quase no fim do primeiro tempo, Jádson cobrou falta e Fernandinho cabeceou forte para boa defesa de Kleber. No rebote, o zagueiro Igor finalizou por cima da baliza. A melhor jogada do Fluminense ocorreu aos 46 minutos: Alessandro invadiu a área e foi empurrado pelo zagueiro Alessandro Lopes. O juiz Lourival Filho não marcou pênalti. O início da segunda etapa não poderia ter sido mais favorável ao time carioca. Logo aos seis minutos, a bola foi desviada após cobrança de escanteio e o zagueiro Antônio Carlos, com a ponta da chuteira, completou: 1 a 0. A resposta do Atlético-PR não tardou. Denis Marques cruzou da esquerda, a zaga tricolor falhou, e Washington, na pequena área, fez seu 28º gol no Brasileiro: 1 a 1. Em menos de dez minutos, a equipe paranaense voltou a assustar a torcida do Fluminense. Fernandinho deu bom passe para Denis Marques, que, na saída de Kleber, chutou cruzado e a bola passou rente à trave. Como se não bastasse o maior poder ofensivo do Atlético-PR, o zagueiro Odvan ?perdeu? a cabeça e cometeu falta desleal em Fernandinho. Foi expulso com razão. Jádson e Pingo ainda tiveram tempo para desperdiçar duas oportunidades de gol. Quando parecia que o empate estava definido, a equipe visitante conseguiu a virada. Washington se livrou da marcação de Mineiro e deu um leve toque por cima de Kleber. Fernandinho, quase em cima da linha, apenas escorou de cabeça.