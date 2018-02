Atlético-PR vence Grêmio em Curitiba O Atlético Paranaense começou bem o Campeonato Brasileiro. O rubro-negro venceu o Grêmio por 2 a 0 neste sábado à noite, no estádio Joaquim Américo, em Curitiba, com dois gols em dois minutos e marcou seus três primeiros pontos na competição. A vitória tranqüilizou um pouco a torcida atleticana, que cobrava uma vitória do time após a eliminação da Copa do Brasil. O primeiro gol foi marcado aos dez minutos do primeiro tempo por Roger, contra, ao tentar cortar um cruzamento de Ivan pela esquerda. Um minuto depois, aos 11, o atacante Ilan recebeu uma bola na entrada da área e virou de primeira para marcar o segundo gol. Na segunda etapa, o atacante Christian desperdiçou um pênalti, defendido por Diego, que não foi incomodado pelos atacantes gremistas. "Nosso grupo é jovem e precisava mostrar que tem valor e ainda vai dar mais alegrias à torcida", afirmou o técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão. Ficha Técnica - Atlético-PR 2 x 0 Grêmio. Gols: Roger (10 do 1º, contra), Ilan (11 do 1º). Atlético-PR - Diego; Alessandro, Igor, Rogério Correia e Ivan; Leomar, Rodrigo, Fabrício (Fabinho) e Adriano; Ilan (Jadilson) e Dagoberto (Luciano Santos). Técnico: Oswaldo Alvarez. Grêmio - Danrlei; Anderson Lima, Anderson Polga e Roberto (Emersom); Roger, Tinga, Amaral, Rodrigo Fabri (Basílio) e Gilberto; Caio (Luis Mário) e Christian. Técnico: Tite. Árbitro - Anselmo da Costa. Cartões Amarelos - Leomar, Roberto, Alessandro, Amaral, Anderson. Local - Estádio Joaquim Américo, em Curitiba (PR).