Atlético-PR vence Juventude: 2 a 0 A eficiência nas conclusões foi o fator decisivo na vitória do Atlético-PR sobre o Juventude, por 2 a 0, neste sábado, em Caxias do Sul, pela Copa Sul-Minas. O time gaúcho criou mais oportunidades, mas a equipe paranaense teve mais qualidade na hora de finalizar. Kléber abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo e Alex Mineiro fez o outro aos 34 do segundo. Foi a terceira vitória do Atlético-PR em cinco partidas na Copa Sul-Minas. Com isso, a equipe chegou aos 10 pontos ganhos. Já o Juventude sofreu a sua quarta derrota e tem apenas 3 pontos.