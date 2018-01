Atlético-PR vence Libertad no Paraguai O Atlético Paranaense deu um passo grande para garantir sua classificação à próxima fase da Copa Libertadores ao vencer o Libertad, do Paraguai, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Com 10 pontos, o time paranaense assumiu a liderança do Grupo 1. Agora fica aguardando o jogo entre América de Cali (9 pontos) e Independiente de Medelin (4 pontos) no dia 26. Um empate ou a vitória do América já lhe dá a classificação. O Libertad (3 pontos) está fora. Precisando da vitória de qualquer modo o Libertad começou pressionando, mas faltava tranqüilidade para os atacantes trabalharem mais a bola, facilitando as coisas para o Atlético. No entanto, as dificuldades para o time paranaense chegar ao gol adversário eram muito grandes, pois o Libertad congestionou o meio-de-campo, onde dominava as ações. Tanto que o primeiro chute atleticano ao gol aconteceu só aos 24 minutos. Ainda sentindo o cansaço da decisão do estadual de domingo, quando venceu o Coritiba nos pênaltis, o Atlético também não forçava muito, sabendo que o empate não podia ser desprezado. Mas o segundo tempo foi totalmente diferente. Ao contrário do que se esperava, o Libertad voltou sonolento e o Atlético passou a dominar o meio-de-campo, com uma boa jornada de Ticão. O espaço para o contra-ataque estava aberto e os jogadores aproveitaram. Aos 13 minutos, Dênis Marques recebeu um cruzamento de Maciel e bateu para o gol. O rebote do goleiro sobrou para ele mesmo fazer 1 a 0 para o Atlético-PR. Aos 25 minutos, Dênis Marques retribuiu com um cruzamento preciso, para Maciel apenas tocar ao gol. O time entusiasmou-se e partiu com tudo para tentar o terceiro, mas foi o Libertad que se aproveitou, marcando por meio de Blanco aos 47 minutos, e fechando o placar em 2 a 1. Confira as classificações, os resultados e os próximos jogos da Copa Libertadores 2005.